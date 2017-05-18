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dolar/tl sert yükseliş sonrası bir miktar düştü

DOLAR/TL SERT YÜKSELİŞ SONRASI BİR MİKTAR DÜŞTÜ

Dolar/TL ABD'de yaşanan siyasi gelişmeler ve azalan risk iştahının etkisiyle yeni günde sert yükselişte, TL en fazla değer kaybeden para birimlerinden oldu

Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:48
Puan Ver : Dolar/Tl Sert Yükseliş Sonrası Bir Miktar Düştü(8/10)8


Türk Lirası bugün birçok gelişen ülke para birimine paralel olarak dolar karşısında düşüşte. Saat 04:19'da 3.6019'a kadar yükselen kur ilerleyen saatlerde de yükselişini sürdürerek 3.64'lü seviyelere çıktı. Kur böylece 21 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi test etmiş oldu.



Türk Lirası %2'ye varan düşüşle Güney Afrika randı ve Meksika pesosunun ardından en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.



YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?



ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk Bloomberg HT'ye "Piyasaları Fed değil ama Trump korkuttu.



Trump endişeleriyle başlayan bir bozulma vardı. Bugün itibariyle diğer gelişen ülke kurlarına da bakınca TL de değer kaybına eşlik ediyor. Yılbaşından beri TL ve Borsada ciddi pozitif durum vardı. Şu an kurda 3.65'in üzerindeki hareketler önemsenmeli" dedi.



"3.70-3.75'E YÜKSELEBİLİR"



Kuğucuk kurda 3.64-3.65'lere kadar olası hareketlerin tahammül sınırları içerisinde değerlendirileceğini ama bu seviyelerin üzerindeki kapanışların kuru 3.70-3.75 bandına götürebileceğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'den, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediği iddiası yatırımcılarda Trump hükümetiyle ilgili endişelere neden oldu. Trump'ın başkanlığı bırakmak zorunda kalabileceğine dair spekülasyon da piyasalarda riskten kaçışa neden oluyor.



ABD cephesinden gelecek açıklamalar piyasaların yakın takibinde olacak. Yurtiçinde tüketici güven verisi öne çıkarken ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed endeksi izlenecek.

 



 



kaynak:bloomberght








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