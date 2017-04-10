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dolar/tl referandum öncesi son haftada 3.71'in üzerinde

DOLAR/TL REFERANDUM ÖNCESİ SON HAFTADA 3.71'İN ÜZERİNDE

Dolar/TL yeni haftaya 3.71-3.72 bandında dalgalanarak başladı

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:27
Puan Ver : Dolar/Tl Referandum Öncesi Son Haftada 3.71'in Üzerinde(10/10)9


16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu öncesi son haftaya 3.71'in üzerinde başladı.



ABD'nin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının ardından 3.7476 ile 3 haftanın zirvesine yükselen kur bugün 3.71-3.72 seviyelerinde dalgalanıyor. Jeopolitik riskler piyasanın radarında kalmaya devam edecek.

 



kaynak:bloomberght








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