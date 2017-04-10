DOLAR/TL REFERANDUM ÖNCESİ SON HAFTADA 3.71'İN ÜZERİNDE
Dolar/TL yeni haftaya 3.71-3.72 bandında dalgalanarak başladı
16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu öncesi son haftaya 3.71'in üzerinde başladı.
ABD'nin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının ardından 3.7476 ile 3 haftanın zirvesine yükselen kur bugün 3.71-3.72 seviyelerinde dalgalanıyor. Jeopolitik riskler piyasanın radarında kalmaya devam edecek.
kaynak:bloomberght
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