

Dün Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararıyla 3.60'a kadar yükselen kur yeni günde 3.58 seviyelerinden işlem görüyor.







Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararı bugün piyasaların en önemli gündemini oluşturuyor. JP Morgan, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda değişikliğe gitmesini beklemezken Deutsche Bank'a göre MB Geç Likidite Penceresi faizini 75, gecelik borç verme faizini 50 baz puan artırabilir.







Bloomberg HT'nin anketine göre Geç Likidite Penceresi dahil faizlerde değişiklik beklenmiyor.







Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Bloomberght.com'a yaptığı değerlendirmede bankanın faiz indirmedikçe kurun çok etkilenmeyeceğini belirtti.







kaynak:bloomberght