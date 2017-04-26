Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

dolar/tl merkez öncesi 3.59 sınırında

DOLAR/TL MERKEZ ÖNCESİ 3.59 SINIRINDA

Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 3.59'un altında

Tarih : 26 Nisan 2017, 10:12
Puan Ver : Dolar/Tl Merkez Öncesi 3.59 Sınırında(6/10)5


Dün Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararıyla 3.60'a kadar yükselen kur yeni günde 3.58 seviyelerinden işlem görüyor.



Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararı bugün piyasaların en önemli gündemini oluşturuyor. JP Morgan, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda değişikliğe gitmesini beklemezken Deutsche Bank'a göre MB Geç Likidite Penceresi faizini 75, gecelik borç verme faizini 50 baz puan artırabilir.



Bloomberg HT'nin anketine göre Geç Likidite Penceresi dahil faizlerde değişiklik beklenmiyor.



Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Bloomberght.com'a yaptığı değerlendirmede bankanın faiz indirmedikçe kurun çok etkilenmeyeceğini belirtti. 



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Dolar/Tl  Merkez  Öncesi  359  Sınırında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER