

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları öncesinde 2,90'ın üzerinde işlem görüyor.







Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dün 2,90'ın altına gerileyerek 2,8957'yi gören dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımları ile günü 2,9062'den tamamlamıştı.







Analistler, İngiltere'de perşembe günü gerçekleştirilecek referanduma yönelik beklentilerin küresel risk iştahı üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Senato'da yapacağı sunumların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydediyor.







İngiltere'nin Avrupa Birliğinde (AB) kalacağı beklentilerinin artması ile dün yüzde 2,34 değer kazanan sterlin/dolar paritesi, bugün de çıkışını sürdürerek 1,4746 ile son bir buçuk ayın en yüksek seviyesini gördü. Saat 10:15 itibarıyla dolar/TL 2,9020'den alıcı bulurken, avro/TL 3,2930 ve sterlin/TL de 4,2740 seviyesinden işlem görüyor.







Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 2,90 desteğinin kırılması durumunda 2,8790 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirerek, olası yükselişlerde ise 2,9160 seviyesinin direnç konumunda olduğunu vurguluyor.