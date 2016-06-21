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dolar/tl kritik rakamın üzerinde!

DOLAR/TL KRİTİK RAKAMIN ÜZERİNDE!

Dolar/TL, bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde 2,90'ın üzerinde dengelendi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 11:56
Puan Ver : Dolar/Tl Kritik Rakamın Üzerinde!(5/10)2


Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında yatay bir başlangıç yapmasının  ardından saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) kararları öncesinde 2,90'ın üzerinde işlem görüyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dün 2,90'ın altına  gerileyerek 2,8957'yi gören dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımları ile günü  2,9062'den tamamlamıştı.



Analistler, İngiltere'de perşembe günü gerçekleştirilecek referanduma  yönelik beklentilerin küresel risk iştahı üzerinde ana belirleyici olmaya devam  ettiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet  Yellen'ın Senato'da yapacağı sunumların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olabileceğini kaydediyor.



İngiltere'nin Avrupa Birliğinde (AB) kalacağı beklentilerinin artması  ile dün yüzde 2,34 değer kazanan sterlin/dolar paritesi, bugün de çıkışını  sürdürerek 1,4746 ile son bir buçuk ayın en yüksek seviyesini gördü. Saat 10:15  itibarıyla dolar/TL 2,9020'den alıcı bulurken, avro/TL 3,2930 ve sterlin/TL de  4,2740 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 2,90 desteğinin kırılması  durumunda 2,8790 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirerek, olası  yükselişlerde ise 2,9160 seviyesinin direnç konumunda olduğunu vurguluyor.








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