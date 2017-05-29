

ABD'de cuma günü açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,2 ile beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından 3,5854'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 3,5795'ten tamamladı.







Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,5829'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 primle 4,0040'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,41 değer kazancıyla 4,5970'ten işlem görüyor.







Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin, geçen hafta, "Mevcut politika yaklaşımını değiştirmek için erken" şeklindeki açıklamasının ardından 1,12 seviyesinin altına çekilen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1176 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/dolar paritesi ise İngiltere'de haziran ayında yapılacak erken genel seçim öncesindeki siyasi risklerin etkisiyle 1,2776 seviyesine kadar gerilese de şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 1,2822'den alıcı buluyor.







kaynak:milliyet