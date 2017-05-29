Yasin Börü Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı
Ankara'da Büyük Operasyon!
Bmw Fabrikalarında Üretim Durdu
Ak Parti Mkyk, Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor
Altında Son Durum
Yunanistan'da Savaş Uçağı Düştü
Polis, Karakolda Altı Meslektaşını Öldürüp Kaçtı
Tok Tutma Özelliğle Dikkat Çekiyor!
Peker Açıkalın Kalp Ameliyatı Geçirdi
Dolar/Tl Haftaya Yükselişle Başladı
Beşiktaş Artık Çok Farklı Konumda
Roberto Carlos Avustralya Takımının Başına Geçiyor
Medipol Başakşehir'in Tarihi Sezonu
Şanlıurfa Stadı'ndan 'arena' İsmi Çıkarıldı
Berlin'de Bombalı Araç Paniği!
Trump: İngiltere Başbakanı Çok Kızdı
Filipinler'deki Deaş Kalkışmasının Bilançosu: 100 Ölü
Venezuela'da Göstericiler Emekli Bir Askeri Linç Etti!
Görüntüsü Nedeniyle Parasını Ödemek İstemediler!
O İlde Dev Operasyon!

dolar/tl haftaya yükselişle başladı

DOLAR/TL HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 3,58'in üzerinde dengelendi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:45
Puan Ver : Dolar/Tl Haftaya Yükselişle Başladı(9/10)10


ABD'de cuma günü açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,2 ile beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından 3,5854'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 3,5795'ten tamamladı.



Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,5829'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 primle 4,0040'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,41 değer kazancıyla 4,5970'ten işlem görüyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin, geçen hafta, "Mevcut politika yaklaşımını değiştirmek için erken" şeklindeki açıklamasının ardından 1,12 seviyesinin altına çekilen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1176 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/dolar paritesi ise İngiltere'de haziran ayında yapılacak erken genel seçim öncesindeki siyasi risklerin etkisiyle 1,2776 seviyesine kadar gerilese de şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 1,2822'den alıcı buluyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dolar/Tl  Haftaya  Yükselişle  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER