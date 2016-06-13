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dolar/tl haftaya nasıl başladı?

DOLAR/TL HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, geçen hafta azalan küresel risk iştahının etkisiyle 2,93'ün üzerini test etmesinin ardından 2,9220 seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 13 Haziran 2016, 11:47
Puan Ver : Dolar/Tl Haftaya Nasıl Başladı?(6/10)7


Geçen haftanın son işlem gününde, İngiltere'de gerçekleştirilecek  Avrupa Birliği (AB) ile ilgili referanduma ilişkin anketlerin çıkış yanlılarının  önde olduğuna işaret etmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez  Bankasının (Fed) faiz artırımlarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların risk  iştahının azalmasına yol açarken, buna bağlı olarak dolar diğer para birimleri  karşısında yükselişe geçti.



Dolar/TL, geçen haftaki yükselişin ardından bugün Asya piyasalarında  en yüksek 2,9333'ü gördü ve önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 2,92'nin  üzerinde dengelendi. Saat 10.20 itibarıyla dolar/TL 2,9220'den alıcı bulurken,  avro/TL de 3,2910 seviyesinden işlem görüyor.



Açıklanan son anket sonuçlarına göre, 23 Haziran'da İngiltere'de  gerçekleştirilecek AB referandumundan, "ayrılma" yönünde bir karar çıkma  ihtimalinin artmasıyla sterlin/TL yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan  4,1450'ye geriledi.








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