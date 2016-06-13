

Geçen haftanın son işlem gününde, İngiltere'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) ile ilgili referanduma ilişkin anketlerin çıkış yanlılarının önde olduğuna işaret etmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahının azalmasına yol açarken, buna bağlı olarak dolar diğer para birimleri karşısında yükselişe geçti.







Dolar/TL, geçen haftaki yükselişin ardından bugün Asya piyasalarında en yüksek 2,9333'ü gördü ve önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 2,92'nin üzerinde dengelendi. Saat 10.20 itibarıyla dolar/TL 2,9220'den alıcı bulurken, avro/TL de 3,2910 seviyesinden işlem görüyor.







Açıklanan son anket sonuçlarına göre, 23 Haziran'da İngiltere'de gerçekleştirilecek AB referandumundan, "ayrılma" yönünde bir karar çıkma ihtimalinin artmasıyla sterlin/TL yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 4,1450'ye geriledi.