Türkiye ekonomisinin yüzde 5 ile beklentilerin çok üzerinde büyümesinin ardından dolar/TL, 35160 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3,52'in üzerinde dengelendi.



Cuma günü 3,5181-3,5437 aralığında işlem gören dolar/TL, haftayı yüzde 0,42 artışla 3,5356'dan tamamladı.







Dolar/TL, yurt içinde 1. çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 3,5160'a kadar geriledi. Dolar/TL saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 3,5242'den alıcı bulurken, Euro/TL 0,10 azalışla 3,9574'ten, sterlin/TL ise 0,42 düşüşle 4,4892'den işlem görüyor.







Euro/dolar paritesi ise cuma günü 1,1195 seviyesinden tamamlamasının ardında şu dakikalarda 0,24 değer kazancıyla 1,1223'dan alıcı buluyor.







Analistler, büyümenin piyasa beklentilerinden güçlü gelmesinin Türk lirası varlıklara pozitif yansıdığını belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketi ile ABD'de mayıs ayı bütçe dengesinin takip edileceği kaydetti.







kaynak:milliyet