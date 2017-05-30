DOLAR/TL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,5870 seviyelerinde dengelendi.
İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar/TL dün, 3,5720-3,5850 dar bandında hareket etmesinin ardından günü, önceki kapanış seviyesine yakın 3,5770'ten tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 3,5870'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 azalışla 3,9881'den, sterlin/TL ise yüzde 0,05 değer kazancıyla 4,5640'tan işlem görüyor.
kaynak:yenişafak
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