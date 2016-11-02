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dolar/tl güne yükselişle başladı

DOLAR/TL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 3,12'nin üzerini test etti.

Tarih : 02 Kasım 2016, 12:35
Puan Ver : Dolar/Tl Güne Yükselişle Başladı(5/10)2


Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 3,12'nin üzerini test etti.



Küresel piyasalarda, gelecek hafta ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklerin neden olduğu tedirginlikle risk iştahının azaldığı görülüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, dolar/TL de buna bağlı olarak dün gördüğü 3,0931 seviyesinden yükselişe geçti.



Dolar/TL, dün yüzde 0,54 artışla 3,1107'den günü tamamlamasının ardından bugün de yükseliş eğiliminde hareket ederek 3,1202'yi gördü. Saat 09.55 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,25 primle 3,1190'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,3 artışla 3,4515, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 3,8200'den işlem görüyor.








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