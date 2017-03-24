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dolar/tl güne düşüşle başladı

DOLAR/TL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,6270 seviyelerinden işlem görüyor.

Tarih : 24 Mart 2017, 11:09
Puan Ver : Dolar/Tl Güne Düşüşle Başladı(5/10)7


Dün, ABD'de "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası"nın oylamasına yönelik belirsizliklerle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 3,6403'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,45 artışla 3,6347 seviyesinden tamamladı.



Bugüne yatay seyirle başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 3,6270'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 değer kaybıyla 3,9040'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,70 azalışla 4,5250'den işlem görüyor.



Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün açıklanan yıllık raporunda, Avro Bölgesindeki bankaların karlılığının hala yeterli olmadığı, bankaların karlılıklarını ve iş modellerini artırmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) açıklamasında Avro Bölgesinde olumlu gelişmelere karşın risklerin devam ettiği ve Fransa'daki seçimlerin en büyük risk kaynağı olduğu ifade edildi. Bu gelişmelerle dün günü yüzde 0,12 değer kaybıyla 1,0785 seviyelerinden tamamlayan avro/dolar paritesi şu dakikalarda 0,18 düşüşle 1,0765'ten işlem görüyor.



 



kaynak:milliyet








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