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dolar/tl güne düşüşle başladı

DOLAR/TL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne değer kaybıyla başlayan dolar/TL 3,7060 seviyelerinden işlem görüyor.

Tarih : 07 Mart 2017, 11:07
Puan Ver : Dolar/Tl Güne Düşüşle Başladı(10/10)12


Güne değer kaybıyla başlayan dolar/TL 3,7060 seviyelerinden işlem görüyor.



Dün, gün içinde 3,7288 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,35 değer kazancıyla 3,7157'den tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 3,7060'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kaybıyla 3,9270'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 4,5377'den işlem görüyor.



 



kaynak:fortuneturkey








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