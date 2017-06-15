

ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından son 6 ayın en düşük seviyesi olan 3,4751'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,90 düşüşle 3,4882'den tamamladı.







Bugün Asya piyasalarında 3,4829'dan işlem gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 3,50 sınırından alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,35 yükselişle 3,9260'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,28 artışla 4,6220'den işlem görüyor.







Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltirken, bu yıl bir faiz artışı daha yapmayı ve bilançosunu küçültmeye başlamayı planladığını bildirdi.







kaynak:milliyet