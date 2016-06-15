O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dolar/tl fed öncesi 2.93'ün altında seyrediyor

DOLAR/TL FED ÖNCESİ 2.93'ÜN ALTINDA SEYREDİYOR

Çarşamba gününe 2.9350 seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatlerinde yönünü aşağı çevirerek 2.93 seviyesinin altına geriledi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 14:18
Puan Ver : Dolar/Tl Fed Öncesi 2.93'ün Altında Seyrediyor(10/10)10


Çarşamba gününe 2.9350 seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatlerinde yönünü aşağı çevirerek 2.93 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL, Çarşamba günü Fed tarafından para politikasına ilişkin yapılacak açıklama öncesinde 2.93'ün hafif altındaki seviyelerde seyrediyor.



Küresel piyasalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin 23 Haziran referandumu öncesi yaplan çeşitli anketlerin birlikten ayrılık yanlılarının çoğunlukta olduğunu işaret etmesiyle birlikte risk iştahında görülen azalma, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesinde etkili oluyor. Küresel tahvil faizleri rekor düşüşler gerçekleştirirken, gelişen piyasa varlıklarına olan yatırımcı ilgisi azalıyor.



 








Etiketler: Dolar/Tl  Fed  Öncesi  293  Ün  Altında  Seyrediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER