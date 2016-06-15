

Çarşamba gününe 2.9350 seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatlerinde yönünü aşağı çevirerek 2.93 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL, Çarşamba günü Fed tarafından para politikasına ilişkin yapılacak açıklama öncesinde 2.93'ün hafif altındaki seviyelerde seyrediyor.







Küresel piyasalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin 23 Haziran referandumu öncesi yaplan çeşitli anketlerin birlikten ayrılık yanlılarının çoğunlukta olduğunu işaret etmesiyle birlikte risk iştahında görülen azalma, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesinde etkili oluyor. Küresel tahvil faizleri rekor düşüşler gerçekleştirirken, gelişen piyasa varlıklarına olan yatırımcı ilgisi azalıyor.







