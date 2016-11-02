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dolar/tl fed kararı öncesi 3.11'in üzerinde

DOLAR/TL FED KARARI ÖNCESİ 3.11'İN ÜZERİNDE

Jeopolitik gelişmeler ve Fed beklentilerini fiyatlayan kur 3.11'in üzerinde seyrediyor

Tarih : 02 Kasım 2016, 16:04
Puan Ver : Dolar/Tl Fed Kararı Öncesi 3.11'in Üzerinde(8/10)10


Dün Irak sınırına askeri sevkiyat haberiyle akşam saatlerinde 3.11'i aşan dolar/TL yeni günde de bu seviyelerden işlem görüyor. ABD'de Trump'ın Başkanlık yarışında önde olduğunu gösteren anketler ve Fed beklentileri piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.



Güne 3,1180'den başlayan Dolar saat 09:07 itibariyle 3.1178'e kadar yükseldi. ABD'de özel sektör istihdam verisinin beklentinin altında kaldığını gösteren veri sonrasında da kur 3.11'in üzerindeki seyrine devam etti.








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