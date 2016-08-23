

Fed Başkanı Janet Yellen'in Cuma günkü konuşmasında faiz artışı sinyali vermeyeceği beklentisiyle Türk Lirası gelişen ülke paralarına paralel olarak dolara karşı yükseldi. Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişmekte olan ülke para biriminin 22'si dolar karşısında değer kazanırken, TL dolar karşısında en çok değer kazanan 6. para birimi oldu.







Dolar/TL saat 14:20 itibariyle 2.9343'ten, euro/TL 3,3276'dan işlem görüyor.