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dolar/tl faiz kararının ardından 2.94'ün altına geriledi

DOLAR/TL FAİZ KARARININ ARDINDAN 2.94'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Dolar Fed'in faiz artışına dair azalan beklentilerle TL karşısında düşüşte, TCMB'nin 25 baz puan indiriminin ardından dolar/TL 2.9350 seviyesinden işlem görüyor

Tarih : 23 Ağustos 2016, 14:49
Puan Ver : Dolar/Tl Faiz Kararının Ardından 2.94'ün Altına Geriledi(0/10)


Fed Başkanı Janet Yellen'in Cuma günkü konuşmasında faiz artışı sinyali vermeyeceği beklentisiyle Türk Lirası gelişen ülke paralarına paralel olarak dolara karşı yükseldi. Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişmekte olan ülke para biriminin 22'si dolar karşısında değer kazanırken, TL dolar karşısında en çok değer kazanan 6. para birimi oldu.



Dolar/TL saat 14:20 itibariyle 2.9343'ten, euro/TL 3,3276'dan işlem görüyor.








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