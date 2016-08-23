DOLAR/TL FAİZ KARARININ ARDINDAN 2.94'ÜN ALTINA GERİLEDİ
Dolar Fed'in faiz artışına dair azalan beklentilerle TL karşısında düşüşte, TCMB'nin 25 baz puan indiriminin ardından dolar/TL 2.9350 seviyesinden işlem görüyor
Fed Başkanı Janet Yellen'in Cuma günkü konuşmasında faiz artışı sinyali vermeyeceği beklentisiyle Türk Lirası gelişen ülke paralarına paralel olarak dolara karşı yükseldi. Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişmekte olan ülke para biriminin 22'si dolar karşısında değer kazanırken, TL dolar karşısında en çok değer kazanan 6. para birimi oldu.
Dolar/TL saat 14:20 itibariyle 2.9343'ten, euro/TL 3,3276'dan işlem görüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar