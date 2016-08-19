O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dolar/tl baş döndürüyor!

DOLAR/TL BAŞ DÖNDÜRÜYOR!

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar/TL, 2,94'ün üzerinde dengelendi.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 12:19
Puan Ver : Dolar/Tl Baş Döndürüyor!(0/10)


Dün güne düşüşle başlayan dolar/TL, Amerikan Merkez Bankası (Fed) FEDeral Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 2,9141'e kadar geriledi ve günü 2,9266 seviyesinden tamamladı.



Bugüne 2,9273'ten başlayan dolar/TL, Fed San Francisco Şubesi Başkanı John Williams'ın "Bir sonraki faiz artışına ne kadar erken gidilirse o kadar iyi olacağını" dile getirmesinin ardından uluslararası piyasalarda doları değer kazanmasıyla 2,94'ün üzerine çıktı.  Dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 2,9430'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,33 yükselişle 3,3365'ten, sterlin/TL ise 3,8650'den işlem görüyor.








Etiketler: Dolar/Tl  Baş  Döndürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER