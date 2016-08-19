

Dün güne düşüşle başlayan dolar/TL, Amerikan Merkez Bankası (Fed) FEDeral Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 2,9141'e kadar geriledi ve günü 2,9266 seviyesinden tamamladı.







Bugüne 2,9273'ten başlayan dolar/TL, Fed San Francisco Şubesi Başkanı John Williams'ın "Bir sonraki faiz artışına ne kadar erken gidilirse o kadar iyi olacağını" dile getirmesinin ardından uluslararası piyasalarda doları değer kazanmasıyla 2,94'ün üzerine çıktı. Dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 2,9430'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,33 yükselişle 3,3365'ten, sterlin/TL ise 3,8650'den işlem görüyor.