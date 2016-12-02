

Dolar/TL 3.59'u da aşarak rekorları sürdürüyor. Güne 3.4870 seviyelerinden başlayan kur kademeli yükselişle rekorlar kırmaya devam etti.







Kur 3.5935 ile rekor seviyeyi test etmesinin ardından 3.56'nın altına indi.Ham petrol fiyatlarının 50 dolar civarında olması ve ABD tahvil faizlerinin 1 yılın en yüksek seviyelerine çıkması gelişen ülkelerde baskı yaratmaya devam ediyor. Fed'den Aralık'ta faiz artış beklentileri de doların küresel anlamda güçlenmesinde etkili oluyor.







Türk Lirası bugün %0.7 kayıpla gelişen ülke kurlarından negatif ayrıştı. TL'yi ruble ve won takip ediyor.







kaynak:bloomberght