Türk Adaleti Fetö Sanıklarından Hesap Soruyor
Dolar/Tl Abd Verisi İle 3.74'ün Altını Gördü
Ankara'da Yarın Bu Yollara Dikkat!
Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Riski Daha Fazla!
Erdoğan Ve Putin Görüşüyor
Güney Kore'de Sokaklar Karıştı! 2 Ölü
Fetö Elebaşı Gülen'den 'orgeneral Akar' Talimatı
'jelibon'a Yaptıkları Savunma Şaşırttı!
Doğalgaz Abonelerine O Parayı İade Edecek
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Culpepper İle Yollar Ayrıldı
Musul'da İki Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı
Acun Ilıcalı'dan Büyük Sürpriz!
Kilis'teki Fetö/Pdy Operasyonu
Sivas'ta 5 Ton 355 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Toplam Kredi Stoku 1,9 Trilyon Lirayı Aştı
Beşiktaş'ta Hedef Belirlendi: Final Hayal Değil
Her 10 Kişiden 1'i Risk Altında
Nepal'de Otobüs Kazası: 26 Ölü
Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Eden Sahne

dolar/tl abd verisi ile 3.74'ün altını gördü

DOLAR/TL ABD VERİSİ İLE 3.74'ÜN ALTINI GÖRDÜ

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından Dolar/TL 3.7358'i test etti.

Tarih : 10 Mart 2017, 17:27
Puan Ver : Dolar/Tl Abd Verisi İle 3.74'ün Altını Gördü(7/10)7


ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından Dolar/TL 3.7358'i test etti. Ücret artışlarının beklentinin altındak alması düşüşte etkili oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise veriden önce 1,250.7 seviyesindeyken veri sonrasında 1,247.10'a geriledi. Veri öncesinde %2.61'e kadar yükselen 10 yıllık ABD tahvil faizi ise veri sonrası %2.5836'ya kadar geriledi.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Dolar/Tl  Abd  Verisi  İle  374  Ün  Altını  Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER