

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından Dolar/TL 3.7358'i test etti. Ücret artışlarının beklentinin altındak alması düşüşte etkili oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise veriden önce 1,250.7 seviyesindeyken veri sonrasında 1,247.10'a geriledi. Veri öncesinde %2.61'e kadar yükselen 10 yıllık ABD tahvil faizi ise veri sonrası %2.5836'ya kadar geriledi.











kaynak:bloomberght