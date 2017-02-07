

Merkez Bankası'nın son dönemdeki likidite adımları ve Fed'den Mart ayında faiz artışı beklentilerinin azalmasıyla dün 3.67'li seviyelere gerileyen kur yeni güne yükselişle başladı.







Kur saat 09:13'te 3.7017'den, Euro/TL hafif yükselişle 3.9628'den işlem görüyor.







Dolar, geçen hafta cuma günü ABD'de ücret artışlarının beklentileri karşılayamaması sonrası küresel piyasalarda değer kaybetmiş, TL dfe buna paralel olarak dolar karşısında değer kazanmıştı.







Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, Merkez Bankası'nın likidite adımları izlenecek. ABD'de aralık ayı dış ticaret dengesi ve JOLTS açık iş sayısı günün öne çıkan verileri arasında.







kaynak:bloomberght