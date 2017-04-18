Dün referanduma ilk tepki olarak 3.61'e kadar çekilen kur 3.68-3.69 bandında dalgalanıyor



16 Nisan'daki referandumda evet çıkmasıyla ilk etapta %2.5 değer kaybederek 3.61'e kadar gerileyen Dolar/TL bugün 3.68-3.69 bandında dalgalanıyor.







Kur saat 09:07'de %0.13 düşüşle 3.6970'ten işlem gördü. Uzmanlar referandum fiyatlamasının etkisinin kısa süreli olduğunu, bundan sonra verilen mesajların önemli olacağını belirtiyor. Morgan Stanley referandum sonrası dün yayımladığı raporunda Dolar/TL kurunda yıl sonu için 4 beklentisini koruduğunu açıkladı.







kaynak:bloomberght