DOLAR/TL 3,63'ÜN ALTINI GÖRDÜ
Dolar, küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, TL karşısındaki düşüşü yüzde 1'i aştı
Dolar, Türk lirası karşısındaki hızlı düşüşünü sürdürerek 3,6270 seviyesine kadar geriledi.
Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, TL karşısındaki düşüşü yüzde 1'i aştı.
Güne düşüşle başlayan dolar/TL, yüzde 1,2 azalışla 3,6270'e kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da saat 15.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi.
kaynak:milliyet
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