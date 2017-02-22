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dolar/tl 3,60'ın altını gördü

DOLAR/TL 3,60'IN ALTINI GÖRDÜ

Dolar/TL, düşüş eğilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına geriledi.

Tarih : 22 Şubat 2017, 16:03
Puan Ver : Dolar/Tl 3,60'ın Altını Gördü(8/10)6


Dolar/TL, düşüş eğilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına geriledi.



Küresel piyasalarda azalan dolar talebi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hamleleri ile şubat ayı başından bu yana düşüş trendinde hareket eden dolar/TL, bugün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına düştü.



 



kaynak:AA








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