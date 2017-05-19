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dolar/tl 3,60'ın altına geriledi!

DOLAR/TL 3,60'IN ALTINA GERİLEDİ!

Yurt içinde piyasalar 19 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL 3,60'ın altına geriledi.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:09
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Yurt içinde piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL 3,60'ın altına geriledi.



Brezilya'daki politik kriz ve ABD'de siyasi gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ile pay piyasalarında satışlar yaşandı.



Bu gelişmelerin etkisiyle dün gün içinde dolar/TL 3,6415'e kadar yükselirken, analistlere göre kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde olduğu düşünülen dolar/TL bugün 3,60'ın altına geriledi. Dolar/TL saat 11.56 itibariyle yüzde 0,80'lik düşüşle 3,5962'ten alıcı buluyor.



 



kaynak:milliyet








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