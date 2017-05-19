

Yurt içinde piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda işlem gören Dolar/TL 3.60'ın altına geriledi.







Brezilya'daki politik kriz ve ABD'de siyasi gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ile pay piyasalarında satışlar yaşandı.







Bu gelişmelerin etkisiyle dün gün içinde Dolar/TL 3.6415'e kadar yükselirken, analistlere göre kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde olduğu düşünülen Dolar/TL bugün 3.60'ın altına geriledi. Dolar/TL saat 11.56 itibariyle yüzde 0.80'lik düşüşle 3.5962'ten alıcı buluyor.







Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olurken, Almanya'da açıklanacak olan Nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi Mart ayı Cari İşlemler Hesabı rakamları yakından takip edilecek.







Analistler ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın açıklamaları ve Euro Bölgesi Mayıs ayı Tüketici Güveni verisinin fiyatlamalar açısından etkili olabileceğini belirtiyor.







kaynak:bloomberght