DOLAR/TL 3.60-3.70 BANDINDA İŞLEM GÖREBİLİR
Standard Chartered Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce dolar ve TL beklentilerini Bloomberg HT'ye anlattı
Standard Chartered Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü'ne konuk oldu.
Doların güçlenme hikayesinin artık sonuna geldiğini belirten Pantanacce "doların gelişen piyasa paralarına karşı güçlenme ihtimali son derece sınırlı çünkü Trump hikayesi artık bir kayıp hikaye olarka görünüyor."dedi.
kaynak:bloomberght
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