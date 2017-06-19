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dolar/tl 3.60-3.70 bandında işlem görebilir

DOLAR/TL 3.60-3.70 BANDINDA İŞLEM GÖREBİLİR

Standard Chartered Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce dolar ve TL beklentilerini Bloomberg HT'ye anlattı

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:09
Puan Ver : Dolar/Tl 3.60-3.70 Bandında İşlem Görebilir(7/10)7


Standard Chartered Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü'ne konuk oldu.



Doların güçlenme hikayesinin artık sonuna geldiğini belirten Pantanacce "doların gelişen piyasa paralarına karşı güçlenme ihtimali son derece sınırlı çünkü Trump hikayesi artık bir kayıp hikaye olarka görünüyor."dedi.



 



kaynak:bloomberght








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