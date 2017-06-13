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dolar/tl 3.52'inn altında

DOLAR/TL 3.52'İNN ALTINDA

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesinin desteğiyle dolar/TL ve faiz dün gerilerken, bugün Hazine ihaleleri ile dış piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:35
Puan Ver : Dolar/Tl 3.52'inn Altında(5/10)6


Hazine bugün iki yıllık gösterge olan 15 Mayıs 2019 itfalı altı ayda yüzde 5.55 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 Haziran 2024 itfalı yedi yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.



Yurtdışında ise saat 1130'da İngiltere TÜFE, saat 1200'de Almanya ZEW endeksi, saat 1530'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak.

Veri akışının yoğun olduğu bu hafta piyasaların odağındaki ana gündem maddeleri ise küresel merkez bankaları olacak. Piyasalar yarın ABD Merkez Bankası'nın, Perşembe günü ise TCMB'nin PPK toplantısını izleyecek. Öte yandan Perşembe günü İngiltere, Cuma günü de Japonya merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.



 



kaynak:hürriyet








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