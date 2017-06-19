Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

dolar/tl 3.50 seviyelerinde

DOLAR/TL 3.50 SEVİYELERİNDE

Cuma akşamı geç işlemlerde 3.50'nin altını gören Dolar/TL kuru bugüne de 3.50'den başladı, kur daha sonra 3.4998 seviyesine kadar geriledi. Euro da 3.91 TL'den işlem görüyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:00
Puan Ver : Dolar/Tl 3.50 Seviyelerinde(6/10)8


Cuma akşamı geç işlemlerde 3.50'nin altını gören Dolar/TL kuru bugüne de 3.50'den başladı, kur daha sonra 3.4998 seviyesine kadar geriledi. Euro da 3.91 TL'den işlem görüyor.



Geçen haftaki Fed ve TCMB kararlarının ardından bu hafta piyasaları daha hafif bir gündem bekliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında bugün kurda etkili olabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fed yetkililerinin konuşmaları hafta boyunca takip edilecek. Bugün New York Fed Başkanı William Dudley'in konuşma yapması bekleniyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler bugün  başlayacak.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Dolar/Tl  350  Seviyelerinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER