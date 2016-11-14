

Geçen hafta ABD Başkanlığı'na Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçilmesinin ardından kurda yükseliş eğilimi sürüyor.







Yeni haftaya 3.2600'dan başlayan dolar/TL kademeli olarak yükselerek 3.2910'a kadar çıktı.. Küresel piyasalarda da Dolar, Trump hükümetinin harcamalarının ekonomik büyüme ve enflasyonu tetikleyeceği, bu durumun Fed'in faiz artırmasına imkan sağlayacağı beklentileriyle yükseliyor. Fed'in Aralık ayında faiz artırma ihtimali %84 olarak fiyatlanıyor. Bu rakam geçen hafta %76 seviyesindeydi.







Türk lirası geçen hafta dolar karşısında haftalık bazda yüzde 3'e yakın değer kaybetmiş ve 3.2929 ile tarihi rekor seviyeye çıkmıştı.