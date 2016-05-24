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dolar/tl 3 lirayı aştı!

DOLAR/TL 3 LİRAYI AŞTI!

Yeni kabinenin açıklanması ve TCMB`nin faiz kararının öncesinde dolar hareketlendi. Dün gün içinde 2.97-2.99 bandında seyreden dolar/TL bu sabah 3 lirayı aştı.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:51
Puan Ver : Dolar/Tl 3 Lirayı Aştı!(9/10)9


Yurt içi piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanması beklenen yeni kabine ve saat 14:00'da açıklanacak olan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına çevrilirken, dolar tırmanışa geçti.



Dün gün içinde 2.97-2.99 bandında seyreden dolar/TL bu sabah 3 lirayı aştı.



Dolar/TL saat 08:54 itibariyle 3.0029 seviyesinden işlem görüyor.



 








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