Yeni kabinenin açıklanması ve TCMB`nin faiz kararının öncesinde dolar hareketlendi. Dün gün içinde 2.97-2.99 bandında seyreden dolar/TL bu sabah 3 lirayı aştı.



Yurt içi piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanması beklenen yeni kabine ve saat 14:00'da açıklanacak olan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına çevrilirken, dolar tırmanışa geçti.







Dün gün içinde 2.97-2.99 bandında seyreden dolar/TL bu sabah 3 lirayı aştı.







Dolar/TL saat 08:54 itibariyle 3.0029 seviyesinden işlem görüyor.







