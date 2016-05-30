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dolar/tl 2.96`nın üzerinde!

DOLAR/TL 2.96`NIN ÜZERİNDE!

Fed Başkanı Janet Yellen`ın Cuma günü yaptığı konuşmada yeni bir faiz artışının yakın zamanda gerçekleşebileceği sinyalini vermesinin ardından dolar haftaya 2,96`nın üzerinde başladı.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 10:58
Puan Ver : Dolar/Tl 2.96`nın Üzerinde!(5/10)3


Fed Başkanı Janet Yellen'ın Cuma günü yaptığı konuşmada yeni bir faiz artışının yakın zamanda gerçekleşebileceği sinyalini vermesi ve bu sinyalin St. Louis Fed Başkanı James Bullard tarafından da desteklenmesi ardından dolar değer kazanırken dolar/TL'de güne yükselişle başladı.

Yeni hükümetin ekonomi yönetimini büyük ölçüde koruyarak göreve başlamasının ardından haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL gerek kâr satışları gerekse küresel piyasalarda doların değer kazancı etkisiyle haftanın son işlem günlerinde yönünü yukarı çevirmişti.



Haftayı 2.95'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL, Fed faiz artışlarının gittikçe yaklaştığı beklentisiyle haftaya 2.9640/2.9670 seviyesinde başladı.

Cuma günü 3.12 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.1291/3.1310, 3.2850 civarında olan euro/TL ise 3.2929/3.2955 seviyesinde işlem gördü.



Fed Başkanı Janet Yellen, Cuma günü yaptığı konuşmada ekonominin beklendiği şekilde toparlanma göstermesi ve istihdamın artmaya devam etmesi durumunda Fed'in "önümüzdeki aylarda" faizleri artırmasının uygun olabileceğini söyleyerek, Haziran veya Temmuz aylarında bir faiz artışı olabileceği beklentilerini de artırdı.








Etiketler: Dolar/Tl  296`nın  Üzerinde    haber

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