

Siyasi gündemin yeniden ön plana çıkması TL'de kırılganlık ve satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Dün gün içinde 2.9410'a kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalar ve İstanbul'daki patlamanın da etkisiyle kazançlarını koruyamadı ve günü 2.9550 civarında tamamlamıştı.







Dolar bugün güne 2.96'nın üzerinde başladı. Dolar/TL saat 09:50 itibariyle 2.9654 seviyesinden işlem görüyor.







Küresel risk iştahında son dönemde yaşanan azalışın dün yerini kısmen de olsa iyimserliğe bırakmasıyla gün içinde yönünü aşağı çeviren kur İstanbul'daki patlamanın da etkisiyle kazanımlarını koruyamamıştı.







Geçen hafta AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevlerini bırakacağını açıklamasının ardından siyasi risklerin tekrar ön plana çıkması ve önümüzdeki dönemde ekonomi yönetimi ile politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişeler TL varlıkları üzerinde baskı oluşturuyor.







LOKALLER GEÇEN HAFTA 4 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI







Bankacıların piyasada dikkat çektiği bir nokta ise lokallerin döviz satışları oldu. TCMB verilerine göre geçen hafta bireyseller 2.77 milyar dolar kurumsallar ise 1.57 milyar dolar tutarında döviz satışı gerçekleştirdi.







Bankacılar geçen hafta sadece Perşembe günü lokal döviz satışlarının 1.5 milyar doları aşmış olabileceğini belirtmişlerdi.







İşlemciler her ne kadar geçen hafta kadar olmasa da lokallerin bu hafta da nette satış olmak üzere hem alım hem satım yönünde işlemlerinin devam ettiğini söylediler.







TCMB verilerine göre geçen hafta itibarıyla lokallerin toplam döviz mevduatı 165 milyar dolardan 160.6 milyar dolara geriledi. Bunun 101.3 milyar dolarını bireysellerin 59.3 milyar dolarını kurumsalların döviz mevduatları oluşturdu.







TAHVİL BONO PİYASALARI







Tahvil-bono piyasasında ise geçen hafta çift haneyi test eden 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.92 valörde son işlem ise yüzde 9.94 seviyesinde gerçekleşti. 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta yüzde 9.69 valörde son işlem ise yüzde 9.76 seviyesinde gerçekleşti.