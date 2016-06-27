

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 2,95'in üzerini görmesinin ardından 2,9350 seviyelerinde dengelendi.







Geçen hafta Birleşik Krallık'ta yapılan referandumdan Brexit kararı çıkmasının ardından 3,00'ın üzerini test eden dolar/TL, bu seviyelerinde tutunamayarak 2,9270 seviyelerinde dengelenmişti.







Dolar/TL, yeni haftaya yatay bir başlangıç yapmasının ardından küresel piyasalardaki dolar talebinin etkisiyle 2,9527'ye kadar çıktı ve saat 10.40 itibarıyla 2,9350 seviyelerinde dengelendi. Şu dakikalarda avro/TL 3,2470, sterlin/TL ise 3,9440 seviyesinden işlem görüyor.







Analistler, Brexit kararının ardından küresel piyasalardaki denge arayışının sürdüğünü belirterek, hafta boyunca bu konudaki siyasi gelişmelerin ve merkez bankalarının adım ve açıklamalarının takip edileceğini ifade ediyor.







Teknik açıdan dolar/TL'nin 2,9220 ve 2,9000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 2,9550'nin ise kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik direnç konumunda olduğunu vurguluyor.