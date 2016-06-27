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dolar/tl 2,93'ün üzerinde

DOLAR/TL 2,93'ÜN ÜZERİNDE

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 2,95'in üzerini görmesinin ardından 2,9350 seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 27 Haziran 2016, 12:07
Puan Ver : Dolar/Tl 2,93'ün Üzerinde(7/10)6


Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 2,95'in  üzerini görmesinin ardından 2,9350 seviyelerinde dengelendi.



Geçen hafta Birleşik Krallık'ta yapılan referandumdan Brexit kararı  çıkmasının ardından 3,00'ın üzerini test eden dolar/TL, bu seviyelerinde  tutunamayarak 2,9270 seviyelerinde dengelenmişti.



Dolar/TL, yeni haftaya yatay bir başlangıç yapmasının ardından küresel  piyasalardaki dolar talebinin etkisiyle 2,9527'ye kadar çıktı ve saat 10.40  itibarıyla 2,9350 seviyelerinde dengelendi. Şu dakikalarda avro/TL 3,2470,  sterlin/TL ise 3,9440 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Brexit kararının ardından küresel piyasalardaki denge  arayışının sürdüğünü belirterek, hafta boyunca bu konudaki siyasi gelişmelerin ve  merkez bankalarının adım ve açıklamalarının takip edileceğini ifade ediyor.



Teknik açıdan dolar/TL'nin 2,9220 ve 2,9000 seviyelerinin destek  olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 2,9550'nin ise kısa ve orta vadeli  görünüm açısından kritik direnç konumunda olduğunu vurguluyor.








Etiketler: Dolar/Tl  293  Ün  Üzerinde    haber

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