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dolar/tl 2,92`nin altında!

DOLAR/TL 2,92`NİN ALTINDA!

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 2,92 seviyesinin altında işlem görüyor.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 11:35
Puan Ver : Dolar/Tl 2,92`nin Altında!(7/10)8


Kur bu sabah güne 2.9246/2.9269 seviyesinden başladı.



Dolar/TL, böylece haftayı 2.7900-2.9765 bandında oldukça geniş bir bantta dalgalanarak tamamlarken kurda değer kayıplarının sınırlı kalmasında lokallerin 1.5 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen döviz satışların desteklemişti.



Cuma günü akşam saatlerinde 3.1250 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.1307/3.1315, 3.3320 civarında olan euro/TL ise aynı saatte 3.3350/3.3380 seviyesinde işlem gördü.








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