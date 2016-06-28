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dolar/tl 2,92'nin altına indi

DOLAR/TL 2,92'NİN ALTINA İNDİ

Cuma günkü Brexit kararıyla 3 seviyesini test eden dolar/TL, endişelerin yavaş yavaş dağılmasıyla küresel piyasalara paralel olarak geriliyor.

Tarih : 28 Haziran 2016, 11:46
Puan Ver : Dolar/Tl 2,92'nin Altına İndi(6/10)7


Cuma günkü Brexit kararıyla 3 seviyesini test eden dolar/TL, endişelerin yavaş yavaş dağılmasıyla küresel piyasalara paralel olarak geriliyor. Rusya ve İsrail'le ikili ilişkiler konusunda atılan adımlar da piyasalardaki olumlu havaya katkıda bulunuyor.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11:10 itibarıyla 2,9150'ye kadar gerilerken Euro/TL %0.38 düşüşle 3,2295'ten işlem görüyor. Küresel piyasalar da bugün dünya çapında merkez bankalarından teşvik beklentileriyle yükseliyor.



İnvest AZ'den Mehmet Arın Bloomberg HT'ye Rusya'yla gerilimin azalmasına dair atılan adım ve İsrail'le anlaşma haberlerinin TL ve endeks açısından pozitif algılandığını belirtti. Arın, "Aşağıda 2.9120, 2.90 ve 2.89 önemli destek noktaları. Bunların kırılması halinde 2.85'leri görebiliriz ama buna henüz yakın değiliz. Kurun biraz daha bu seviyelerde seyretmesini bekliyoruz" diye konuştu.








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