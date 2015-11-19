

Dün yayınlanan tutanaklarda, birçok komite üyesinin faiz artışına bir sonraki toplantıyla başlanması yönünde görüş bildirdiği belirtilerek, üyelerin çoğunun, mevcut ekonomik durum ile faaliyetlere yönelik görünüm, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin değerlendirmeler ışığında faiz artışı için gerekli şartların bir sonraki toplantıya kadar sağlanacağını öngördüğü kaydedildi. Dün 2,8760-2,8558 aralığında hareket eden dolar/TL, bugün aşağı yönlü hareketini sürdürerek Sabah saatlerinde 2,8490 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.







Dolar/TL, gelen tepki alımları ile şu dakikalarda tekrar 2,85'in hemen üzerinde dengelenme çabasında. Toplantı tutanaklarının etkisiyle avro/dolar paritesi dün 1,0617'den başladığı yükselişini bugün de sürdürerek 1,0718'e kadar çıktı.







Avro/TL de bugün en düşük 3,0447'yi gördükten sonra şu dakikalarda 3,0470'den alıcı buluyor. Analistler, 15-16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kritik FED toplantısı öncesindeki önemli dönemeçlerden biri olan ekim ayı toplantı tutanaklarında faiz artışı için aralık ayına vurgu yapıldığını belirterek, bundan sonraki süreçte veri odaklı seyrin devam edeceğini ifade ediyor.







Bu çerçevede özellikle aralık toplantısı öncesinde gelecek olan kasım tarım dışı istihdam verisinin önemli olacağını kaydeden analistler, tutanaklarda veriye bağlı sürecin güçlü bir şekilde işaret edilmesi nedeniyle, "faiz artırmama" ihtimalinin de halen masada olduğunu dile getiriyor.