

Güne 3,6304'ten başlayan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, saat 13.45 itibarıyla 3,6345 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yatay seyirle 3,8615, sterlin/TL ise yüzde 0,40 artışla 4,5305 seviyelerinden işlem görüyor.







Dolar 11 Ocak 2017 tarihinde 3.9422 TL'yi test ederek Türk Lirası karşısında tarihinin en lüksek seviyesini görmüştü.







Merkez Bankası'nın müdahaleleri, Türkiye'de özellikle kamu kurumlarının dövize karşı manevralarının ardından bu zirveden dönüş yolculuğuna başlayan dolar, geçen hafta 3.70 TL seviyesinin altına geriledi.







kaynak:ahaber