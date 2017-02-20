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dolar/tl 1,5 ayın en düşüğünü gördü

DOLAR/TL 1,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.

Tarih : 20 Şubat 2017, 13:52
Puan Ver : Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü(10/10)7


Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.



Güne 3,6304'ten başlayan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, saat 13.45 itibarıyla 3,6345 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yatay seyirle 3,8615, sterlin/TL ise yüzde 0,40 artışla 4,5305 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredilerinde geri ödemelerin TL olarak yapılabileceğini açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüşün hızlandığını belirterek, yurt dışında devam eden risk iştahının da desteğiyle 3,60 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.



 



kaynak:haberler








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