

Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.







Güne 3,6304'ten başlayan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, saat 13.45 itibarıyla 3,6345 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yatay seyirle 3,8615, sterlin/TL ise yüzde 0,40 artışla 4,5305 seviyelerinden işlem görüyor.







Analistler, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredilerinde geri ödemelerin TL olarak yapılabileceğini açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüşün hızlandığını belirterek, yurt dışında devam eden risk iştahının da desteğiyle 3,60 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.







kaynak:haberler