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doların gözü rusya'da

DOLARIN GÖZÜ RUSYA'DA

Geçen hafta 3 civarında sert dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL Moody's'den Cuma günü bir kredi notu indirimi gelmemesiyle birlikte haftaya düşüşle başladıktan sonra aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 11:23
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Cuma günü 3.02 civarında işlem gören dolar/TL dün Moody's iyimserliği ile günü 2.98 civarında tamamladı. Kur bu sabah 0833'te güne dün akşam saatlerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 2.9807/2.9828 seviyesinde başladı. Dün akşam saatlerinde 3.1430 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.1415/3.1439, 3.3050 civarında olan euro/TL ise 3.3023/3.3051 seviyesinde bulunuyor.



Dolar/TL darbe girişimi sonrası 3.0970 ile tarihi zirveyi görürken, 15 Temmuz Cuma günü darbe girişimi öncesi kapanış seviyesine göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.7'ye ulaşmıştı. Şu anda ise bu kayıp yüzde 3 civarında seyrediyor.








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