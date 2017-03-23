DOLARIN GÖZÜ OBAMACARE OYLAMASI VE...
Kur dar bantta yükseliş ve düşüş arasında gidip geliyor, radarda Yellen ve 'sağlık yasası oylaması' var.
Mart'ta küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel olarak 3.58'e gerileyen, dün de 3.60-3.64 bandında dalgalanan kur yeni günde 3.61-3.62 seviyelerinden işlem görüyor.
Dolar/TL saat 08:58'de yüzde 0.1 düşüşle 3.6127'den işlem görürken Euro/TL 3.90'ın üzerinde.
Bugün Fed Başkanı Janet Yellen'ın Washington'da konuşma yapması bekleniyor. Yellen'ın vereceği mesajlar kur üzerinde etkili olabilir. Ak Yatırım yolladığı bir notta "Fed üyeleri yılın geri kalanında 2 faiz artırımı yapmayı beklerken piyasa bir artırım öngöryor. Fed Başkanıo Janet Yellen'ın bugün 2 artırımı destekleyici konuşmaları dolar pozitif etki yapabilir" değerlendirmesine yer verdi. Başkan Yellen'ın Türkiye saatiyle 15:45'te konuşması bekleniyor.
kaynak:hürriyet
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