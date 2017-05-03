

Dün 2017'nin en düşük seviyesi olan 3,5195 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 3,5271'den tamamladı.



Yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık 11,87'ye yükselmesinin ardından sakin bir seyir izleyen dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,5320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 3,8550'den, sterlin/TL de dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5650'den işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün 21.00'de açıklanacak faiz kararının takip edileceğini belirterek, karar metninde, Fed'in bilançosuna ilişkin değerlendirmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.







kaynak:hürriyet