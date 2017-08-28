Uzmanlar sene başından bu yana 50 kuruş gerileyen dolar/TL'de bu trendin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. 3.40 seviyesinin kırılması halinde düşüşün hızlanacağı tahmin ediliyor.

Küresel piyasalarda son zamanlarda yaşanan gelişmeler ile yurtiçindeki olumlu havadan etkilenen Türk Lirası (TL), dolar karşısında bu yılın en güçlü seviyesinde bulunuyor. TL, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik risklerin artması, yurtiçinde ekonomi yönetiminin yatırımcıya verdiği güven ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikasının etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Bu yılın başında 3,9422 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, yurtiçi ve yurtdışında yaşanan gelişmelerle düşüş trendine girdi. Dolar/TL, geçen haftanın son kapanışında bu yılın en düşük seviyesi olan 3.4346 seviyesine indi.

3.33 TEST EDİLEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu kurdaki gelişmelerle ilgili olarak "Dolar/TL kuru önemli bir algı eşiği olarak kabul ettiğimiz 3.50 seviyesinin altına geriledi. Dolar kurunda hafif aşağı eğimli seyirler önümüzdeki günlerde devam edebilir. Ülkeye para girişlerinin devam etmesi, zayıf ABD doları ve TCMB'nin sıkı duruşunu koruması mevcut rüzgârın sürmesini sağlayabilir. Düşüş devam ederse 3.40 ve bu seviyenin kırılmasıyla 3.33 destekleri test edilebilir. Bayram öncesi TL'ye olan talepte dolar kurundaki düşüşü destekliyor. Özellikle bayram sonrasında açıklanacak Ağustos ayı enflasyonu önemli olacak. Siyasilerin gıda fiyatlarındaki alınan önlemlerle ilgili açıklamaları ümit veriyor. Enflasyonda ciddi bir kırılma yaratabilecek veri dolar kurunda daha aşağı seviyeleri getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ZAYIFLAMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasa Uzmanı Gizmen Nalbantlı ise Fed'in faiz artışı konusundaki belirsizliği ve Trump'ın teşviklerinin gelmemesi küresel anlamda doları zayıflatmaya devam ettiğini belirtti. Nalbantlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurdaki düşüşte önemli bölgenin 3.4220-3.4350 olduğunu düşünüyorum. Buradan gelecek tepkilerde 3.4750 önemli olacak. Yeniden yükseliş için buranın geçilmesi gerekiyor" dedi.

BORSADA GÖRÜNÜM POZİTİF

Tuncay Turşucu ise BIST 100'e yönelik yaptığı değerlendirmede "Borsada güçlü gelen bilançoların ardından sert bir düşüş beklemiyorum. Endekste 110.000 seviyesi üzerine yerleşme ve yükselişini koruma potansiyeli bulunuyor. Kısa vadede 108.500 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 110.000 'i geçme denemeleri sürecektir. 108.500 altında ise kar satışları hızlanabilir. Ancak nihai olarak uzun vadede 106.000 üzerinde kaldığı sürece görünüm pozitif kalmaya devam edecek görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada