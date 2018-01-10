DOLARIN ATEŞİ YÜKSELDİ! 3,80 LİRAYI AŞTI
Yeni yılın ilk günlerinde düşüşe geçen dolar, petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3,80 lirayı aşarken euro da 4,56 liraya yükseldi.
Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelime bağlı olarak zayıflayan dolar, 3.73 lira düzeyine kadar çekildikten sonra petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak günün ilk işlemlerinde 3.8024 liraya kadar çıktı.
EURO DA ARTTI
Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla 1.20 doların altına gerileyerek 1.1927 dolar düzeyine çekilen euro da 4.50 lirayı aşarak 4.5644 liraya kadar yükseldi.
PETROL FİYATLARI TÜRKİYE'Yİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Başta petrol olmak üzere enerjisinin önemli bölümünü ithal eden Türkiye, petrol fiyatlarının yükselmesinden de olumsuz etkileniyor.
Petrol fiyatlarının düşük düzeylerde hareket ettiği 2017 yılında Türkiye'nin toplam enerji ithalatı 37 milyar doları aştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi durumunda, Türkiye'nin enerji faturasının daha da yükseleceği ve "ekonominin yumuşak karnı" olarak nitelendirilen cari işlemler açığının yükselebileceği öngörüsüyle lira zayıflıyor.
Kaynak: haberinburada
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