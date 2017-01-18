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doların ateşi düşüyor!

DOLARIN ATEŞİ DÜŞÜYOR!

Dolar 3,7730 liradan, avro 4,0340 liradan güne başladı

Tarih : 18 Ocak 2017, 10:03
Puan Ver : Doların Ateşi Düşüyor!(7/10)8


İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7710 avro 4,0340 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan satılıyor. 4,0320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0290 lira olmuştu.



 



kaynak:habertürk








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