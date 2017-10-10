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Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz ve Faiz İndi, Borsa Çıktı

DOLAR'IN ATEŞİ ÇABUK SÖNDÜ! VİZE KRİZİNE RAĞMEN DÖVİZ VE FAİZ İNDİ, BORSA ÇIKTI

ABD ile vize krizinin başladığı saatlerde yüzde 5 dolayında tırmanan dolar ve euro, gerginliğin devam etmesine rağmen düştü. Dolar 3.70 seviyesinin altına inerken euro 4.35'in altını gördü.

Tarih : 10 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı(5/10)1

ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5 dolayında tırmanan dolar ve euro, gerginliğin sürmesine ve karşılıklı açıklamalara rağmen 3.70 ve 4.35 liranın altına çekildi.

3.78'İN ÜSTÜNE ÇIKMIŞTI

ABD'nin Türkiye'deki misyonlarında vize işlemlerini askıya almasının ardından 3.78 lira ile Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye yükselen dolar 3.68 - 3.69 lira aralığında başladığı yenin günün kapanışına doğru 3.67. - 3.68 lira aralığına kadar inerken, 4.4453 lira ile yeni tarihi zirveye çıkan euro da 4.34 - 4.35 lira aralığına geriledi.

BORSA YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Vize krizinin etkisiyle dün güne yüzde 3.66 düşüşle 100 bin 324 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, bugün toparlanarak, günü yüzde 2.07 artışla 103 bin 394 puandan kapattı.

FAİZDE İBRE AŞAĞI YÖNDE

Tahvil bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi de, vize kriziyle, geçen hafta yükseldiği yüzde 12'yi de aşarak yüzde 12.51 düzeyine tırmandıktan sonra, bugün yüzde 12.24 düzeyine geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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