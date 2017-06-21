

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından piyasalarda başlayan reflasyon rallisi, Atlantik'in diğer tarafına geçmiş durumda.







Para birimi yatırımcıları, daha güçlü ABD ekonomisine ve dolara para yatırmaktansa, dolardaki üç yıllık rekor güçlülüğün ardından ABD para biriminin güzel günlerinin geride kalma olasılığını kabullenmeye başlıyor. Her geçen gün, traderlar, euroya, doların yerini almak üzere daha çok güven duymaya başlıyor.







Euro, ilk bakışta dolar karşısında daha güçlü bir aday gibi görünmüyor: Euro bölgesinde mevduat faizleri düşük, Avrupa Merkez Bankası, ekonomiyi ve varlık fiyatlarını desteklemek adına her ay tahvil satın alıyor. Ancak, azalan siyasi riskler, toparlanan ekonomi ve gevşek para politikasından çıkışın ufukta görünmesiyle, euro, tıpkı doların 2014 yılında gerçekleştirdiği gibi çok-yıllık bir değer kazanma sürecine girebilir.