DOLARDAN YENİ REKOR GELDİ
Dolar kuru, 3,3144 seviyesine kadar çıkarak rekor seviyesini yeniledi.
Kısa zamanda bir çok yeni rekor kıran dolar kuru için pozitif görünüm güç kazanarak devam ediyor.
Fed'in aralık ayı için faiz artırım ihtimallerinin yüzde 94 seviyesine yükselmesi ile bugün de Amerikan varlıklarına artan talep devam ediyor.
Dolar kurunda bu etkilerle birlikte 3.31 seviyesinin üzerine sert yükselişler gerçekleştirdi.
Bu sabah güne 3,29 seviyelerinde başlayan kur, yükselişi sürdürdü ve 3,31 seviyesini aştı. Rekorunu 3,3166 seviyesine taşıyan kurda işlemler şu dakikalarda 3,3130 seviyelerinden geçiyor. Euro ise 3,55 seviyesinde hareket ediyor.
Diğer taraftan; Euro, dolar karşısında 1,07 ile Aralık 2015'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
kaynak:dünya
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