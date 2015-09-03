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Dolar'dan 10 günün rekoru !

DOLAR'DAN 10 GÜNÜN REKORU !

Dolar/TL bugüne 2,94 seviyelerinden başlamasının ardından, küresel piyasalara paralel şu dakikalara kadar yükseliş eğilimini sürdürdü ve 2,9751'le 10 günün en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, şu dakikalarda 2,9680 seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 03 Eylül 2015, 17:50
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ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 190 bin artışla beklentilerin hafif altında kalmasına karşın, art arda ikinci ayda da yükselmesi yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine ilişkin pozitif beklentileri beraberinde getirdi.



Dolar/TL bugüne 2,94 seviyelerinden başlamasının ardından, küresel piyasalara paralel şu dakikalara kadar yükseliş eğilimini sürdürdü ve 2,9751'le 10 günün en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, şu dakikalarda 2,9680 seviyelerinde dengelendi.





Avro/TL ise en yüksek 3,3453'ü görürken, şu dakikalarda 3,3370 seviyelerinden alıcı buluyor.








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