DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜ 'RAKKA OPERASYONU' SINIRLIYOR
Suriye'deki operasyonun Rakka'ya uzaması ihtimali kurda baskı yaratıyor.
ABD tarımdışı istihdam verisinin geçen hafta beklentilerin altında kalmasının Fed'den Eylül'de faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle dolar/TL'de Cuma günü başlayan iyimserlik Suriye'deki askeri operasyonun Rakka'ya uzaması endişeleriyle sınırlanıyor.
Hafta içinde 2.92'li seviyelerde işlem gören dolar/TL dün günü 2.93'ün hemen üzerinde tamamlamıştı. Kur bu sabah 2.9330/2.9350 seviyesinde bulunuyor.
Dün akşam saatlerinde 3.1150 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.1163/3.1187; 3.30 civarındaki euro/TL ise 3.2996/3.3023 seviyesinde bulunuyor.
Bankacılar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarının yakından izleneceğini Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerinin de piyasada takip edileceğini belirttiler.
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