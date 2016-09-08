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dolardaki düşüşü 'rakka operasyonu' sınırlıyor

DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜ 'RAKKA OPERASYONU' SINIRLIYOR

Suriye'deki operasyonun Rakka'ya uzaması ihtimali kurda baskı yaratıyor.

Tarih : 08 Eylül 2016, 10:10
Puan Ver : Dolardaki Düşüşü 'rakka Operasyonu' Sınırlıyor(5/10)3


ABD tarımdışı istihdam verisinin geçen hafta beklentilerin altında kalmasının Fed'den Eylül'de faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle dolar/TL'de Cuma günü başlayan iyimserlik Suriye'deki askeri operasyonun Rakka'ya uzaması endişeleriyle sınırlanıyor.



Hafta içinde 2.92'li seviyelerde işlem gören dolar/TL dün günü 2.93'ün hemen üzerinde tamamlamıştı. Kur bu sabah 2.9330/2.9350 seviyesinde bulunuyor.



Dün akşam saatlerinde 3.1150 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.1163/3.1187; 3.30 civarındaki euro/TL ise 3.2996/3.3023 seviyesinde bulunuyor.



Bankacılar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarının yakından izleneceğini Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerinin de piyasada takip edileceğini belirttiler.








Etiketler: Dolardaki  Düşüşü    Rakka  Operasyonu    Sınırlıyor    haber

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