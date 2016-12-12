

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dolardaki kur artışının yumurta fiyatları yüzde 100 oranında yükselttiği bildirildi.







İlçede tavuk ürünleri satışı yapan Hüseyin Kurt, 15 gün önce 7 lira olan 30'lu yumurtanın koli fiyatının son gelen zamlarla yüzde yüz artarak 14 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Yumurta fiyatlarındaki artışı dolardaki yükselişe bağlayan Kurt," Tavuk yemi hammaddelerinin büyük bölümü ithal ediliyor, buna bağlı olarak ta yem ve yumurta fiyatları tavan yaptı. 15 gün önce 7 liradan sattığımız 30'lu yumurtanın kolisi son dönemde 14 liraya kadar yükseldi. Yumurta fiyatlarındaki yükselme satışların büyük oranda düşmesine neden oldu" diye konuştu.







kaynak:haberler