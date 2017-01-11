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dolarda yeni zirve: 3.89

DOLARDA YENİ ZİRVE: 3.89

Dolarda yükseliş devam ediyor.

Tarih : 11 Ocak 2017, 10:34
Puan Ver : Dolarda Yeni Zirve: 3.89(8/10)8


Dolarda yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası'nın dünkü freni de hızı kesmedi. Dolar, 3.89'u da aşarak, tarihi zirvesini 3.8960 ile yeniledi. Saat 08:35 itibariyle kur 3.8560 seviyesinde.



Dolar/TL , Merkez Bankası'nın dün döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar inen kur, yeniden yönünü yukarı çevirmişti.



EURO 4.11'İ AŞTI



TL, euro karşısında da değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Dün 4 liranın üzerine çıkan euro, bu sabah 4.11'i aştı ve 4.1128'e kadar tırmandı. Euro/TL şu sıra 4.06'dan işlem görüyor.



 



kaynak:ahaber








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